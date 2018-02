PF detém político espanhol por desacato em Cumbica

O diretor do Departamento do Partido Popular da Espanha no exterior, o espanhol Alfredo Prada Presa, de 50 anos, foi detido na manhã de anteontem, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, ao embarcar para seu país de origem. Ele se recusou a passar dois frascos cheios de líquido, que estavam na bagagem de mão, pelo aparelho de raio X no setor de embarque do aeroporto. Ele foi informado de que poderia transportar o líquido em embalagem plástica, procedimento padrão adotado em aeroportos, principalmente em vôos internacionais. Presa teria se exaltado e desrespeitado duas funcionárias da Infraero. Dois agentes da Polícia Federal foram chamados. Presa teria se dirigido a eles de forma desrespeitosa e, com tom de voz elevado, questionou se eram realmente policiais federais. Ele também se recusou a apresentar o passaporte e, depois de muita insistência, teria dito: "Toma! É um passaporte europeu". Ontem, ele compareceu a uma audiência na 1ª Vara Criminal de Guarulhos e foi condenado a pagar R$ 6 mil, que serão revertidos para a Defesa Civil de Santa Catarina. "Não há sentido na recusa, pois é um procedimento de segurança para o bem-estar dos passageiros. Ele não pode querer ser privilegiado só porque ocupa um cargo político", avalia o procurador da República Vicente Mandetta, que propôs a multa. Segundo ele, Presa primeiro teria dito que era senador e, depois, afirmado que era deputado espanhol. "Acredito que, por ser um representante popular, ele deveria dar o exemplo." O cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Fernando Martinez, foi ao aeroporto prestar assistência ao político, acompanhado de um advogado e de um funcionário do consulado. A reportagem do Estado ligou diversas vezes ao cônsul, na tentativa de conversar com Presa, mas ele não retornou os telefonemas. COLÔNIA E CREME À agência de notícias EFE, Presa disse que foi vítima de um "acidente absurdo, por abuso de poder" e que carregava uma colônia e um spray de espuma de barbear. Uma delegada da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Cumbica, que prefere não se identificar, disse que o político também foi desrespeitoso na delegacia. "Ele tentou nos coagir, dizendo que o Ministério das Relações Exteriores iria telefonar e obrigar a soltá-lo", disse a delegada. Ela diz que nunca soube de um passageiro que tenha se negado a seguir o procedimento padrão. Nem a delegada nem o procurador Mandetta souberam informar se havia algum líquido nos frascos que o deputado se negou a mostrar. O Partido Popular faz oposição ao governo do primeiro-ministro espanhol José Luis Rodriguez Zapatero. Segundo fontes ouvidas pelo Estado, Presa teria vindo ao Brasil para estimular os votos dos imigrantes espanhóis na próxima eleição. A Embaixada da Espanha no Brasil não sabe o que Presa fazia no País, já que ele não ocupa nenhum cargo do governo. Ele retornaria à Europa ontem à noite.