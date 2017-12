PF do ES suspende serviços durante estada de Beira-Mar A Polícia Federal do Espírito Santo suspendeu serviços ao cidadãos durante a permanência do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar no Estado. Ele chegou ao Espírito Santo na madrugada desta sexta-feira, 2, e deve ser transferido na próxima terça-feira, 6, quando os atendimentos devem voltar ao normal, segundo informações da GloboNews. Durante a manhã desta sexta, os interessados que faziam fila para retirar passaporte foram informados que o sistema estava fora do ar. Beira-Mar saiu na quinta-feira, 1º, do presídio de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, onde cumpre pena, e foi transportado em um avião especial, sob a vigilância de vários policiais federais. Beira-Mar deverá acompanhar testemunhas de acusação contra ele, em um processo que corre em segredo de Justiça. Fernandinho Beira-Mar é considerado um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina, tanto que foi o primeiro preso a ser transferido para o recém-inaugurado presídio federal de Catanduvas. Ele foi preso em 2001, na Colômbia, onde estava foragido sob a proteção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).