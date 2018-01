PF e PRF apreendem munição estrangeira no Oiapoque (AP)

SÃO PAULO - A Polícia Federal apreendeu na noite de quinta-feira, 15, um total de 500 munições dos calibres 16 e 20 de origem estrangeira. O material foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus durante uma fiscalização de rotina no posto da corporação localizado na entrada da cidade do Oiapoque, no Amapá.

Os policiais rodoviários abordaram um ônibus que faz a linha Oiapoque-Macapá e durante a revista, localizaram no bagageiro uma mala com duas caixas, uma com 250 munições de calibre 16 e a outra com 250 munições de calibre 20. Não foi possível localizar entre os passageiros o responsável pelo transporte.