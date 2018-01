PF é recebida a tiros na Vila Cruzeiro Equipe de 20 homens da Polícia Federal foi recebida a tiros, ontem, por traficantes da Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio, quando ia entregar intimações na favela. O tiroteio durou 40 minutos. Os agentes chegaram a pedir reforço ao 16.º Batalhão de Polícia Militar de Olaria. No entanto, os policiais federais conseguiram sair da favela sem ajuda e ilesos, segundo a PF. Policiais também tentaram cumprir dois mandados de prisão no Morro do Turano, na Tijuca (zona norte). Ninguém foi localizado.