PF encontra droga dentro de sandálias no ES

A Polícia Federal apreendeu cerca de 19 quilos de pasta-base de cocaína e crack, em Vitória e Cariacica, municípios do Espírito Santo. Na capital do Estado, duas irmãs, de 24 e 28 anos, foram flagradas com 8,8 kg de crack e 1,4 kg de pasta-base de cocaína, em um apartamento, no bairro República, que seria usado como laboratório de refino de drogas. Em Cariacica, a PF encontrou em uma residência, no bairro Bandeirante, 8,3 kg de pasta-base de cocaína, divididos em sete tabletes. A droga era transportada em fundos falsos de sandálias e em forma de cinto abdominal. A pasta-base de cocaína saiu de Rondônia e seria distribuída na Grande Vitória, após ser transformada em crack com o uso do laboratório descoberto na capital. Também foram apreendidos um forno microondas e uma garrafa de acetona.