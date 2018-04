PF estoura fábrica de caça níqueis em Bangu

SÃO PAULO - A Polícia Federal estourou, na tarde de terça-feira, um centro de distribuição e manutenção de máquinas caça-níqueis em Bangu, no Rio, apreendendo mais de cem unidades prontas para uso, além de placas-mãe, de vídeo, memórias e dois veículos.

Dos 11 funcionários, seis já haviam sido presos no mesmo local no ano passado. Todos foram conduzidos para a Superintendência de Polícia Federal no Rio de Janeiro e poderão responder por contrabando e formação de quadrilha.