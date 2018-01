PF faz a maior apreensão de cocaína do ano no Amazonas A Polícia Federal realizou na sexta-feira, em Manaus, a maior apreensão do ano de cocaína. Foram encontrados cerca de 500 quilos de cloridrato de cocaína no teto de uma carreta, interditada no interior de uma empresa na capital amazonense. A droga sob esta forma é conhecida como "brilho" e tem alto valor de revenda na Europa e nos Estados Unidos. O cloridrato de cocaína por seu alto preço é raramente comercializado no Brasil, o que leva os policiais a acreditar que o entorpecente teria como destino final o mercado europeu ou norte-americano. O material apreendido será pesado à periciado na sede da PM no Amazonas.