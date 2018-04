PF faz ação para prender assaltantes de banco no DF e em GO

Uma operação da Polícia Federal (PF), que tinha como objetivo desarticular uma quadrilha de assaltantes a banco que agia nos Estados do Pará, Tocantins, Goiás e no Distrito Federal, foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 29. A ação foi intitulada como Operação Alvará e contou com o apoio da Polícia Militar de Goiás para cumprir nove mandados de prisão e seis de mandados de busca e apreensão. A atuação da quadrilha estava sendo investigada pela PF desde novembro do ano passado. Foi constatado que a quadrilha recebia apoio de alguns policiais militares do Estado do Goiás e de uma estagiária de Direito.