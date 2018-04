PF faz apreensões de cocaína e de maconha A Polícia Federal localizou, por volta das 21h30 de anteontem, cerca de 60 quilos de pasta de cocaína no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos - a maior apreensão no local este ano. A droga estava disfarçada por borra de café, em uma caixa que seria embarcada para Johannesburgo, na África do Sul. Os donos da cocaína não foram identificados. Ainda anteontem, a PF, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prendeu um casal com 49,52 quilos de maconha, na Via Dutra, na região de Guarulhos. Eles estavam em um ônibus com destino a Aracaju (SE).