PF faz blitz em armazém do aeroporto de Cumbica Por volta das 22h de terça-feira, duas equipes de agentes da Superintendência da Polícia Federal realizaram uma operação no Armazém de Importação do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, há suspeita de que funcionários da Receita Federal estariam autorizando a entrada de produtos importados ilegais e até importando alguns deles. A operação terminou no início desta madrugada e o saldo das averiguações feitas pela PF ainda não foi divulgado.