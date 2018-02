PF faz greve de 24 h em todos os aeroportos Os policiais federais realizam hoje, a partir das 8 horas, paralisação de 24 horas em todo o País, o que deve causar lentidão nos aeroportos. Em Congonhas, todos os passageiros deverão apresentar o documento de identidade para embarcar. Nessa operação, os passaportes também não serão emitidos. Os policiais farão uma manifestação às 10 horas na frente da Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste de São Paulo. A categoria reivindica a reestruturação na carreira com a criação de um projeto de Lei Orgânica. O Ministério da Justiça já apresentou um anteprojeto, mas que mantém os parâmetros atuais. "Por esse motivo houve uma forte reação da categoria", diz Marcos Vinício Wink, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef). Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Civis e Federais do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo (Sindpolf), Rogério Almeida, a situação atual privilegia o mérito e não a experiência. "Hoje, delegados sem experiência policial ingressam, logo no começo de carreira, em altos postos de comando. E apenas os delegados ocupam os cargos mais elevados", diz. A meritocracia permitiria que policiais federais experientes também pudessem comandar, planejar e executar as operações. A categoria toma por base estruturas policiais como as do FBI, nos Estados Unidos, e da Scotland Yard, no Reino Unido, mas encontra forte resistência dos delegados. "Queremos que nossas funções nos permitam avançar degraus na carreira", justifica Wink.