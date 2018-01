PF faz megaoperação contra pedofilia em 11 Estados

Vinte e cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal, que deflagrou nesta terça-feira, 19, uma das maiores operações de combate à pedofilia já realizadas no Brasil. A Operação Glasnost, como foi batizada, já expediu cerca de 80 mandados de busca e apreensão, além de 20 medidas de condução coercitiva e pelo menos um mandado de prisão preventiva. A ação ocorre em 11 Estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Cerca de 400 policiais federais participam da operação.

Entre os alvos há pessoas de todas as idades e profissões, incluindo um policial militar, um soldado da Aeronáutica, vários professores, além de um chefe de grupo de escoteiros. Os investigados compartilhavam fotos e vídeos de crianças, adolescentes e até de bebês, muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos, e as enviavam para seus contatos no Brasil e no exterior.

A investigação foi feita ao longo de dois anos e identificou quase uma centena de brasileiros envolvidos com a produção e o compartilhamento de imagens relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Em todos os casos em que foram identificados abusadores foram tomadas providências imediatas, a fim de que os abusos fossem prontamente interrompidos.

FBI. De acordo com a PF, além dos alvos da Operação Glasnost, mais de 200 suspeitos continuam sob investigação. Entre eles foram identificados, até o momento, três abusadores sexuais. Um deles abusava sexualmente da própria filha, de 5 anos, e compartilhava as imagens desses abusos na internet com outros pedófilos ao redor do mundo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe de policiais envolvidos na Operação Glasnost também identificou brasileiros residentes nos Estados Unidos. Eles estão sendo investigados com a colaboração da Agência Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI).