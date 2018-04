PF faz operação contra fraudes em importações no DF em oito estados

SÃO PAULO - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 28, a operação Pomar para desarticular duas quadrilhas suspeitas de importar mercadorias de modo irregular e remeter divisas ao exterior ilegalmente. As fraudes podem ter causado prejuízo de R$ 1,4 bilhão aos cofres públicos.

A ação, feita em parceria com a Receita Federal, é realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Foram expedidos 17 mandados de prisão - sendo 13 mandados de prisão preventiva e 4 temporária - e 67 de busca e apreensão.

Segundo a PF, as duas organizações criminosas usam "laranjas" que abriam empresas para realizar as operações ilegais. A mercadoria entrava no país por diversos portos e depois era armazenada em depósitos na cidade de São Paulo.

Participam da operação 301 policiais federais e 136 auditores da Receita. Os acusados serão indiciados e responderão pelos crimes de descaminho, sonegação fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.