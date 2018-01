PF faz operação contra plantio de maconha em Pernambuco Agentes da Polícia Federal de Pernambuco e Brasília iniciaram na manhã desta terça-feira, a operação Terra Prometida III, no sertão pernambucano, com o objetivo de localizar e erradicar os plantios de maconha. A polícia federal vai cumprir mandados de prisão de possíveis cultivadores da erva proscrita, tanto nas ilhas como no continente da região denominada Polígono da Maconha, nos municípios que integram a circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, em Pernambuco.