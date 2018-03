PF faz operação contra tráfico de drogas e armas no Paraná A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira em Guaíra, no interior do Paraná, a ´Operação Parabellum´, que visa desmontar uma quadrilha envolvida com o tráfico internacional de drogas, armas e munições de calibre restrito. Os agentes da PF cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Durante as investigações e o início da operação, 32 pessoas foram presas. As armas e drogas eram adquiridas em Salto del Guairá, no Paraguai, por membros da quadrilha que moravam em Guaíra e Umuarama. De lá, os produtos seguiam para o interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, os criminosos recebiam veículos furtados e roubados em várias regiões do Brasil, que eram utilizados como moeda de troca com traficantes paraguaios. Durante as investigações, a PF monitorou diversos carregamentos de armas e drogas, que resultaram na prisão em flagrante dos envolvidos. Em uma dos acompanhamentos foi possível prender quatro pessoas que desenterravam 117 quilos de maconha no interior de uma chácara em Umuarama. O local já havia servido dias antes para armazenamento de um lança-foguetes e uma metralhadora com tripé do exército argentino, o que também possibilitou a prisão em flagrante de outras quatro pessoas que pretendiam levar o armamento de guerra para o presidiário de São Paulo, Márcio João de Oliveira Gomes, o "Magaiver", que fazia as tratativas de dentro da cadeia por meio de telefones celulares, rádio Nextel e até computadores de mão com acesso a internet. No período da investigação foram acompanhados pelo menos 12 carregamentos de armas e drogas, o que resultou na prisão de 24 criminosos em situação de flagrante e na apreensão de mais de 850 quilos de maconha, haxixe e crack, além de diversas armas de grosso calibre e milhares de munições. O nome da operação é uma referência ao engenheiro austríaco Georg Luger, atirador dotado e conhecedor das características que uma arma militar devia possuir. No século passado, ele redesenhou uma pistola, concebida por Hugo Borchardt, e a transformou na mundialmente conhecida arma Parabellum. Em muitos países, ela é chamada de pistola Luger.