PF faz Operação no RS contra tráfico de drogas

Quatro pessoas foram presas acusadas por tráfico internacional de drogas nesta manhã de sexta-feira, 25, durante a Operação Guaporé, da Polícia federal, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um dos presos, o traficante F. , líder da quadrilha, mora em Rondônia e foi preso pela Delegacia de Polícia Federal em Vilhena. Segundo a PF, o detido comprava cocaína de traficantes bolivianos e revendia no Brasil. Estima-se que cerca de 200 kg de droga eram negociados mensalmente. Outros dois integrantes da quadrilha, residentes em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, compravam a cocaína de F. e negociavam com traficantes no Paraná e no Rio Grande do Sul em viagens realizadas duas vezes por mês. O destino final era a cidade de Caxias do Sul, onde parte da droga era vendida para um traficante local, que também foi preso esta manhã. Com ele foram apreendidos 50 cartuchos de munição letal encontrados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência localizada no bairro Planalto Rio Branco, em Caxias do Sul. As investigações começaram em março deste ano e se intensificaram a partir de maio, quando dois dos suspeitos foram presos em flagrante em Vacaria, no Rio Grande do Sul, transportando cocaína escondida no motor de um Fiat Uno.