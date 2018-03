PF faz operação para combater contrabando de agrotóxico no RS

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal estão cumprindo 20 mandados de prisão, sendo seis preventivas, cinco ações de fiscalização em propriedades rurais, e 33 de busca e apreensão para combater o contrabando de agrotóxicos que ingressam pela fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e sua utilização em terras brasileiras. Ainda não há informações sobre presos.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Quaraí, Itaqui, Alegrete, São Borja e Manoel Viana. Segundo a PF, durante as investigações da Operação Salamanca foram apreendidas cinco toneladas de agrotóxicos e 23 pessoas foram presas em flagrante. Além da prática de contrabando, a quadrilha também cometeu crimes de formação de quadrilha, receptação e crimes contra o meio ambiente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a fase inicial da Operação foram apreendidos também uma aeronave e 21 veículos. A soma do valor dos bens e da mercadoria apreendida supera R$ 3 milhões. Mais de R$ 100 mil foram pagos em fiança, segundo a PF.

A Operação conta com a participação de mais de 250 policiais e servidores públicos, da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Receita Federal e o apoio da Polícia Civil, da Justiça Federal e do Ministério Público Federal.