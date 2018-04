PF incinera 3,5 toneladas de drogas no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - A Polícia Federal no Rio Grande do Sul incinerou na manhã desta quarta-feira, 22, 3,5 toneladas de drogas apreendidas neste ano. A maioria do entorpecente foi apreendido em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Foram 3,3 toneladas de maconha, 188,5 quilos de cocaína e crack e 323 frascos de lança-perfume, além de produtos agregados, como cafeína e lidocaína. Entre as drogas destruídas, estão 2,7 toneladas de maconha apreendidas em maio, em um sítio em Viamão.

A incineração foi autorizada pela Justiça e faz parte das atividades da 13ª Semana Nacional Antidrogas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou apoio no comboio que levou o carregamento da droga para destruição.