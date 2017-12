PF indicia funcionário da Vale em inquérito sobre tragédia de Mariana

​B​ELO HORIZONTE - A Polícia Federal anunciou nesta quinta-feira, 9, o indiciamento de um funcionário da mineradora Vale dentro do inquérito que apura o rompimento da barragem da Samarco -​ controlada pela empresa e pela BHP Billiton​. O acidente ocorreu no município de Mariana​ (74km da capital)​ no dia 5 de novembro do ano passado.

Em janeiro ​de 2015, a PF já havia indiciado a Vale, a Samarco, a empresa de consultoria VogBr e técnicos. Não havia, porém, funcionários da Vale na lista.

O executivo da empresa que teve indiciamento anunciado nesta quinta é o responsável pelo complexo de Alegria, próximo à barragem de Fundão. A Vale enviava rejeitos para a represa, conforme as investigações da PF.

O volume de rejeitos da Vale na represa que ruiu seria de 28% do total, conforme informou nesta quinta o delegado Roger Lima, responsável pelas investigações. O inquérito ficou suspenso por cerca de dois meses para definição de competência jurídica. Na semana passada, foi decidido que a competência é da justiça federal em Ponte Nova.