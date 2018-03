PF inicia coleta de dados de passageiros, diz advogado

Depois de uma reunião realizada nesta sexta-feira, 5, com parentes das vítimas do voo 447 da Air France, a Polícia Federal (PF) vai iniciar a coleta de informações sobre as vítimas e, em alguns casos, material genético para uma possível confrontação caso sejam encontrados corpos durante as buscas realizadas no Oceano Atlântico. A Superintendência da PF no Rio anunciou que não vai se pronunciar sobre o caso.

