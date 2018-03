O suposto esquema de corrupção no governo do DF, revelado pela PF em novembro de 2009, ficou conhecido como "mensalão do DEM". De acordo com as investigações, o governador cassado José Roberto Arruda (ex-DEM, sem partido) seria um dos principais articulares do esquema. Ele está preso desde 11 de fevereiro, por tentativa de suborno a uma testemunha do caso.