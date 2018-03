PF já colhe DNA para identificação de vítimas do voo 447

Quatro peritos em identificação humana da Polícia Federal de Brasília se reuniram nesta quarta-feira, 3, no Recife, com integrantes da Polícia Civil de Pernambuco visando a definir a forma de atuação na identificação de possíveis vítimas que possam vir a ser resgatadas, em operação do Ministério da Defesa. Segundo a assessoria de comunicação da PF em Brasília, já começaram a ser coletados materiais genéticos de parentes das vítimas, no Rio.

