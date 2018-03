Após escapulir por duas vezes do dever de testemunhar no inquérito que o Ministério Público apura ligação de promotores do DF com o "mensalão do DEM", o ex-governador José Roberto Arruda foi ontem conduzido à força, pela Polícia Federal, para prestar depoimento. Apontado como chefe do esquema, prestou esclarecimentos sobre a suposta participação da promotora Deborah Guerner no esquema.