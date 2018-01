PF localiza depósito de cigarros contrabandeados no Paraná

SÃO PAULO - Um depósito de cigarros contrabandeados foi localizado na zona rural do município de Terra Roxa, no Paraná, na madrugada desta quinta-feira, 15. No local foram encontradas cerca de 350 caixas de cigarros. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 180 mil.

Policiais federais e militares foram até o local após denúncias de que na região de Salamanca havia grande movimentação de caminhões, possivelmente transportando materiais contrabandeados. Ninguém foi encontrado no depósito.

A mercadoria foi transportada à Delegacia de Polícia Federal em Guaira e, posteriormente, será encaminhada à Receita Federal do Brasil.