PF não vai mais parar serviço de passaporte Para normalizar a emissão de passaportes, a PF revogou ontem a interrupção do serviço prevista para o carnaval e anulou a escala de folga de vários policiais. Os agendamentos para obtenção do documento via internet, paralisados por falta de vaga em várias cidades, sobretudo no Rio, foram retomados. O sistema está sendo corrigido para não registrar agendamentos duplos. Desenvolvido pelo Serviço de Processamento de Dados do governo federal, o sistema está passando por uma reformulação para corrigir as várias falhas encontradas.