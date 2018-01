PF-PE prende traficante que ingeriu 80 cápsulas de cocaína

RECIFE - O holandês Melvin Arcenio Veldbloen, 34 anos, foi preso na noite de anteontem, 22, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, quando tentava embarcar para Lisboa com 80 cápsulas, contendo cocaína, no estômago. Ele aparentava nervosismo e agentes da Polícia Federal o submeteram a um escaneamento, detectando a existência de diversos invólucros cilíndricos que ele havia expelido naturalmente - um total de 25 - e se encontravam na sua cueca.

Testes preliminares confirmaram se tratar de cocaína. Ele confessou ter ingerido a droga, proveniente do Suriname, para ser levada a Bruxelas, na Bélgica, quando receberia cinco mil euros. Ele foi levado ao Hospital da Restauração (HR), onde se encontra custodiado até expelir todas as cápsulas ingeridas. Depois será encaminhado ao presídio Cotel, na região metropolitana, permanecendo à disposição da Justiça Federal.