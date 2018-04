PF prende 10 suspeitos de tráfico de drogas em seis estados

SÃO PAULO - A Polícia Federa iniciou no sábado, 25, a operação Catimbó para reprimir o tráfico de drogas nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Paraíba e Pernambuco. A 3ª Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba decretou a prisão preventiva de 13 acusados de tráfico, sendo que 10 foram presos até o momento.

As investigações tiveram início há cerca de um ano, em meio à Operação Ressaca, também conduzida pela PF. Após análise de documentos apreendidos foi descoberta uma quadrilha especializada no tráfico internacional. O bando trazia cocaína da Bolívia e distribuía a droga para diversas regiões do Brasil.

Durante as investigações, 937 kg de cocaína foram apreendidos em ações no Mato Grosso. A droga vinha da Bolívia em aviões, que pousavam na pista clandestina existente em uma fazenda, e depois seguia para o Paraná e outros destinos em compartimentos ocultos em furgões e caminhonetes.

Os presos serão levados de avião para Curitiba.