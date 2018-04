PF prende 17 de quadrilha que agia em Alagoas e Pernambuco

Uma quadrilha acusada de envolvimento em assaltos, homicídios e tráfico de drogas em Alagoas e Pernambuco foi presa nesta quinta-feira, 20, pela Polícia Federal. A operação, intitulada de "Carcará", aconteceu em Maceió e nas cidades pernambucanas de Caruaru, Panelas, Moreno e Recife. Ao todo, os policiais estavam com mandados de prisão e 24 de busca e apreensão para cumprir nos dois Estados. Desse total, até o final da manhã, 17 mandados de prisão já tinham sido cumpridos.

No Conjunto Residencial Benedito Bentes, na periferia de Maceió, foram presos o suposto chefe da quadrilha, identificado apenas como Galego, e sua esposa. Na casa do acusado, os policiais apreenderam pasta base de cocaína. Além da droga, foram apreendidas quatro pistolas e dois revólveres.

De acordo com a PF, a quadrilha atuava no tráfico de drogas, mas teria também envolvimento com assaltos e homicídios nos dois Estados. Entre os crimes de homicídio, estaria o assassinato de um policial militar. Quinze policiais federais participam da operação em Alagoas. No Benedito Bentes, foram apreendidas várias partes de veículos, além de placas de automóveis de outros Estados.

Em Pernambuco, nove pessoas foram presas, sendo três delas em Moreno, duas em Caruaru e uma na capital. Entre os presos nas cidades pernambucanas está um soldado do Exército brasileiro, cujo nome não foi revelado. Os agentes também apreenderam uma grande quantidade de armas, drogas e munições. Os detidos estão sendo encaminhados à sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.