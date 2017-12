PF prende 18 acusados de tráfico em 3 Estados Dezoito acusados de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foram presos em Mato Grosso, Minas e São Paulo durante a Operação Boi Branco, da Polícia Federal. A PF apurou que, em quatro meses, a quadrilha movimentou cerca de R$ 7 milhões. As investigações começaram com o acompanhamento de um traficante, flagrado em junho de 2007 em São José dos Campos com 17 quilos de cocaína. Ele levou a PF a descobrir um laboratório de refino em Tremembé. Um policial civil, preso com três quilos de cocaína, participava do esquema.