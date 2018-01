PF prende 2 ladrões do BC em São Paulo A Polícia Federal prendeu ontem mais dois integrantes da quadrilha acusada de furtar R$ 164 milhões do Banco Central em Fortaleza (CE) em 2005. Foragidos desde a Operação Toupeira, de 2006, Edésio das Neves e Cristiane Monteiro foram detidos no Guarapiranga, zona sul. Neves carregava 1 quilo de crack e também foi autuado por tráfico de drogas.