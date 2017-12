PF prende 2 mulheres com 4 quilos de cocaína em Cumbica A Polícia Federal prendeu em flagrante, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, duas mulheres de nacionalidade portuguesa que pretendiam embarcar para a cidade de Lisboa, em Portugal, transportando 4.500 gramas de cocaína trazidas da Venezuela. A prisão aconteceu por volta das 15h30 de terça-feira, 13, quando agentes abordarem duas passageiras que procediam ao check-in no balcão da empresa TAP. Os agentes pediram que as passageiras os acompanhassem para verificação de suas bagagens. Na sala reservada percebeu-se que uma maleta de notebook possuía espessura incomum, ao passar as duas malas que as passageiras transportavam pelo raios X, foi confirmado a existência de drogas dentro do forro das malas. As portuguesas Rosália Maria P. S. R, de 34 anos, e Paula Sofia N. S. S, de 33 anos, disseram que estavam realizando viagem de turismo e receberam as malas do namorado de Rosália para entregá-las em Lisboa, a um conhecido dele. Declararam também desconhecer o conteúdo das bagagens e que nada receberiam para entregar as malas.