PF prende 30 por fraude em roubos de carros A Operação Cascavel da Polícia Federal prendeu ontem 30 pessoas, entre elas diretores de Departamentos de Trânsito de João Pessoa, do Ciretran de Campina Grande e de Catolé da Rocha, para desmontar esquema fraudulento de roubos de veículos. Os carros eram roubados na Paraíba, Pernambuco e Alagoas, passavam por desmanche ou tinham seus chassis adulterados com a participação de funcionários dos órgãos de trânsito e depois, com novo licenciamento, eram comercializados.