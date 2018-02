PF prende 4º suspeito de fraude no Banrisul

A Polícia Federal prendeu Davi Antunes de Oliveira como suspeito de participação em supostos desvios de R$ 10 milhões do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) na noite de anteontem, cumprindo mandado expedido pela Justiça. Essa é a quarta prisão ligada ao caso. As outras três, de um funcionário do banco e de dois funcionários de agências de publicidade, foram feitas na quinta-feira. Segundo a PF, Oliveira era intermediário de participantes do esquema.