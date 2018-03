PF prende 43 por tráfico de drogas na região Sul

PORTO ALEGRE - A Polícia Federal prendeu 43 participantes de uma quadrilha de traficantes de drogas em oito cidades do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina e uma do Paraná, nesta terça-feira. A investigação, iniciada em agosto do ano passado, concluiu que o grupo tinha um núcleo em Santa Maria, na região central do Estado, e ramificações na região metropolitana de Porto Alegre e Foz do Iguaçu, no Paraná.

A droga era transportada em fundos falsos de veículos que faziam o trajeto da fronteira com o Paraguai aos pontos de distribuição no Rio Grande do Sul. Os fornecedores eram pagos com dinheiro e carros comprados na Bahia a preços mais baratos que os praticados no Sul do País.

Na mesma operação, denominada Rio Branco, a Polícia Federal apreendeu 44 veículos, cinco armas, munições, R$ 20 mil em dinheiro, R$ 750 mil em cheques e 108 quilos de pasta base de cocaína, suficientes para a confecção de 1,6 milhão de pedras de crack.

Os integrantes da quadrilha foram presos em Foz do Iguaçu (PR), São José (SC), Santa Maria, Ijuí, Jaguari, Caçapava do Sul, Cruz Alta, Nova Hartz, Parobé e Novo Hamburgo.