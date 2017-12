PF prende 59 por fraudes em licitações

Segundo a PF, as empresas participavam de licitações municipais, em diversas regiões do País, com preços previamente combinados - com isso, definiam entre si qual venceria determinada concorrência. Durante a prestação do serviço, entregavam apenas parte dos medicamentos ou produtos diferentes do previsto no acordo. Além disso, pediam aditamentos para aumentar o valor dos contratos e chegavam a enviar remédios com prazo de vencimento próximo do fim.

Três organizações criminosas operavam em Barão do Cotegipe, no norte do Rio Grande do Sul, segundo a PF. A apuração indicou que apenas um dos grupos movimentou R$ 40 milhões em 2009 e R$ 70 milhões em 2010. A distribuição dos lucros obtidos com as fraudes era feita entre as pessoas ligadas às empresas e funcionários públicos municipais, inclusive secretários, envolvidos com o esquema.

Servidores. Segundo balanço da operação divulgado ontem, foram presas 25 pessoas no Rio Grande do Sul, 3 em Santa Catarina, 6 no Paraná, 6 em Mato Grosso do Sul, 18 em Mato Grosso e 1 em Rondônia. Desse contingente, 30 são servidores municipais. Ainda há seis mandados de prisão a serem cumpridos. A PF não divulgou nomes dos suspeitos.

A investigação terá novas etapas, para averiguar se houve irregularidades em outros municípios que compraram medicamentos das mesmas empresas. Se acusados no fim do inquérito, os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude de licitações, formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. As penas máximas, somadas, chegam a 45 anos de prisão.