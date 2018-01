PF prende acusados de envio ilegal de pessoas para Europa A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 3, no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, uma quadrilha acusada de embarque ilegal de pessoas para a Europa. As prisões aconteceram durante a chamada Operação Mediador III, quando três homens foram detidos tentando embarcar uma jovem para o exterior. Cumprindo mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça Federal, agentes prenderam outros integrantes do bando no bairro Cidade Continental, no município de Serra, região metropolitana da Grande Vitória. A quadrilha cobrava 12 mil euros para o agenciamento e envio de moças e rapazes para trabalhos em boates na Itália e na Suíça. As vítimas eram obrigadas a pagar ao bando 100 euros de diária no exterior. Os policiais suspeitam que os criminosos movimentam cerca de R$ 150 mil por mês só com o recebimento dessas diárias enviadas por pelo menos 20 pessoas ´agenciadas´ e que já foram para o exterior. A PF está acionando a Interpol para dar continuidade à investigação sobre os atos praticados pelo grupo em três boates gerenciadas por brasileiros integrantes desta mesma quadrilha na Europa. Além dos presos, a Polícia Federal vai indiciar provavelmente mais 11 pessoas pelos crimes de tráfico internacional de pessoas e formação de quadrilha.