PF prende americano foragido em Roraima

A Polícia Federal prendeu na última sexta-feira, 11, o norte-americano Leonard Roy Kolschowsky, de 65 anos. Ele foi detido no Hospital Lotty Íris, em Boa Vista, Roraima. Segundo a PF, a solicitação da prisão foi feita pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Em julho de 2006, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado da PF de Roraima foi notificada da possível presença de Leonard na cidade de Boa Vista. Segundo informações envidas pelo escritório da Interpol em Brasília, ele era tido como foragido das autoridades norte-americanas por crimes financeiros, mais especificamente de gestão fraudulenta. De acordo com a PF, ele residia numa casa no bairro Caranã e trabalhava como empresário no ramo de turismo para pesca esportiva. Uma vez localizado, Leonard passou a ser vigiado até que fosse providenciada a documentação necessária para a efetivação da prisão.