PF prende ao menos 30 em operação contra desvio de carga no Paraná

SÃO PAULO - Pelo menos 30 pessoas foram presas nesta quarta-feira, 6, na Operação Colônia da suspeitas de integrarem quadrilha que desviam cargas do Porto de Paranaguá, no Paraná.

A ação feita por policiais federais e militares objetiva desarticular seis quadrilhas especializadas no crime. As equipes devem cumprir 121 mandados de prisão preventiva e 98 de busca e apreensão nos estados do Paraná, em Santa Catarina e São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação também tem o apoio do Ministério Público Estadual do Paraná. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Paranaguá. As investigações começaram há um ano e meio depois de denúncias de empresas que sofreram prejuízos com a atuação dos criminosos. Nesse período, 24 pessoas foram presas e 11 caminhões foram apreendidos.

A PF estima que, somente neste ano, as quadrilhas desviaram cerca de duas mil toneladas de cargas diversas como grãos, fertilizantes e óleo de soja.

Caminhoneiros, funcionários de terminais portuários e donos de empresas de fachada participam do esquema. Há mandados de prisão contra três policiais civis, um fiscal da Receita Federal e um advogado. A polícia também investiga a atuação dessas quadrilhas em outros estados.