PF prende dez acusados de tráfico internacional de drogas Pelo menos dez suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira, 6, durante a operação Ícaro da Polícia Federal (PF), que pretende desbaratar uma quadrilha de tráfico de drogas em três Estados brasileiros. A operação acontece em Palma Sola e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Pato Branco, no Paraná, e em Gália e Botucatu, no interior de São Paulo. O empresário Floriano Nolasco da Silva Junior é um dos suspeitos, preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Outras nove pessoas foram detidas no interior de São Paulo. Os detidos estão sendo encaminhados à sede da Polícia Federal de Bauru. Foram apreendidos 700 quilos de pasta base de cocaína e 80 quilos de cocaína refinada em uma fazenda em Gália, onde era feito o refino da droga. Em Pardinho, também no interior de São Paulo, foram apreendidos outros 25 quilos de cocaína. Em Santa Catarina foram apreendidos ainda um helicóptero, dois aviões e armamento pesado.