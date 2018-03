PF prende donos de caça-níquel no Rio Policiais federais prenderam ontem dez donos de bares e lanchonetes em Itacurussá, Muriqui e Angra por manter máquinas de caça-níqueis. Nessa região, o jogo é explorado por César e Fernando Andrade, sobrinhos do bicheiro Castor de Andrade. Segundo o delegado federal Flávio Galvão, "a prisão em flagrante é permitida porque fica configurada uma modalidade de crime permanente". As máquinas foram apreendidas.