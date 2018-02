PF prende duas pessoas com 11 kg de cocaína em Salvador Duas pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Salvador (BA), com 11 quilos de cocaína nas bagagens. Elaine Patrícia Silva, de 30 anos, e Luís Nelson Brito de Moraes, de 38, tentavam embarcar para Lisboa, depois de viajarem de São Paulo à capital baiana. A prisão foi feita no domingo, 15, quando os agentes desconfiaram de algumas coincidências nos documentos dos dois, que tentavam embarcar, - os passaportes foram tirados no mesmo dia, por exemplo. A droga, avaliada em cerca de R$ 900 mil, estava escondida em fundos falsos nas malas dos acusados.