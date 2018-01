PF prende em SP colombiano procurado pela Justiça dos EUA A Polícia Federal cumpriu, na tarde desta segunda-feira, 6, um mandado de prisão preventiva para extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, contra o colombiano Mario Fernando Camacho Martinez, procurado pelas autoridades norte-americanas sob a acusação de tráfico de entorpecentes. De acordo com a PF, Martinez foi preso num flat na Rua da Consolação, região central de São Paulo. Com ele, foram apreendidos 55 mil euros, R$ 31 mil e 2 mil dólares. A extradição do colombiano foi solicitada pelo governo dos Estados Unidos pela via diplomática e encaminhado ao STF, tendo sido concedida ordem de prisão preventiva para que o estrangeiro permaneça preso, na Custódia da PF na capital paulista, à disposição da Justiça brasileira.