PF prende envolvidos em contrabando de produtos do Paraguai Treze pessoas foram detidas, na noite de sexta-feira, e encaminhadas na madrugada deste sábado à sede da Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste da capital paulista. Elas foram flagradas por policiais militares da 3ª Cia do 1º BPPM, num galpão da Rua Aimorés, próximo ao Largo do Socorro e da Represa Guarapiranga, na zona sul, onde foram encontradas cerca de 10 toneladas de produtos contrabandeados do Paraguai. A maior parte dos produtos contrabandeados era formada por caixas com pacotes de cigarros, que são distribuídos a comerciantes ambulantes que agem da região do Largo Treze de Maio e em outros áreas da zona sul. Segundo agentes da Polícia Federal, o bando já era alvo de investigação há algum tempo e a presença da PM no local antecipou a ação que deveria ocorrer nos próximos dias.