PF prende finlandês acusado de crimes financeiros

No ano passado, representantes da Interpol no Brasil receberam informações da presença do foragido no País e começaram as investigações. O finlandês estava há dois meses no Rio de Janeiro, onde passou o réveillon, hospedado em um hotel de luxo em Copacabana, na zona sul.

Agentes federais do Grupo de Investigações Sensíveis (Gise) de Brasília também participaram da prisão. O foragido não ofereceu resistência. Após efetuar exames no Instituto Médico Legal (IML) do Rio, foi levado para a sede da PF na cidade, sendo transferido em seguida para o presídio Ary Franco, em Água Santa. Ainda de acordo com a PF, o destino final de Koykaka será decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que julgará o pedido de extradição do criminoso.