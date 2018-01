PF prende homem que transportou uma tonelada de cocaína A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira Ricardo Rodrigues Gomes, 47 anos, procurado pela polícia internacional (Interpol). Ele foi condenado a 8 anos e 7 meses de reclusão por tráfico internacional de drogas. Gomes portava, em 1989, 1 tonelada de cocaína, que era transportada em um avião comercial para Miami, nos Estados Unidos. Gomes foi flagrado pelos policiais quando saía de sua casa, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista, e entrava em um veículo Mercedes blindado. Dezessete anos depois de praticar o crime ele estava prestes a ser despejado do local onde mora por não pagar o aluguel. Em 1989, Gomes embarcara como passageiro em companhia de um comparsa identificado como o dono da droga, que morreu antes de ser detido. Gomes acompanha o transporte apenas para conferir se o produto seria recebido corretamente. A prisão foi realizada com mandado expedido pela 4ª Vara Criminal Federal do Rio, onde uma equipe da Interpol já o investigava. Caso o criminoso não fosse preso em no máximo dois meses, sua pena prescreveria. Por enquanto, ele se encontra preso sob custódia da PF em São Paulo e será transferido para o Rio para cumprir a pena de sua condenação.