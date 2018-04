PF prende oito em operação de combate ao tráfico no PR

Oito pessoas foram presas pela Polícia Federal em Guaíra, no Paraná, na manhã desta quinta-feira, 24, durante a Operação Terra das Águas. Segundo a PF, o objetivo da ação é cumprir dez mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, nas cidades de Santa Helena, entre Rios do Oeste e Cafezal do Sul. Até as 11h15, duas pessoas estavam foragidas. Os detidos são suspeitos de praticarem crimes de tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o entorpecente entrava no Brasil via lago de Itaipu, na cidade de Santa Helena. A partir deste município, a droga era enviada para diversas regiões do País, principalmente para os Estados de São Paulo e Santa Catarina. As investigações iniciaram-se em janeiro deste ano, após a apreensão de cerca de 5 toneladas de maconha que partiram daquela região. No decorrer das investigações, foram detidas 24 pessoas, apreendidos 12 automóveis e dois caminhões, utilizados no transporte de grandes quantidades de maconha, pasta-base de cocaína, crack e haxixe. Ainda foram apreendidos dois caminhões carregados com materiais de informática e um veículo. Tais produtos foram avaliados em mais 1 milhão de dólares. Policiais federais das delegacias de Cascavel e Foz do Iguaçu estão auxiliando nas prisões. O termo "terra das águas" é referente à denominação da região do município de Santa Helena, em razão de haver água em abundância, por conta da formação do lago de Itaipu.