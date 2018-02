PF prende policiais em operação contra seqüestradores A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira, a Operação Oeste, que desmembrou uma quadrilha de seqüestradores que atuava em quatro Estados - São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Estão envolvidos na quadrilha mais de 30 pessoas, entre elas, dois advogados, dois policias federais, dois policias civis e um policial rodoviário. Durante os últimos vinte dias, sete vítimas foram liberadas e quatro seqüestros evitados. A PF tem 42 mandados de prisão e 48 de busca. A quadrilha praticava cerca de dois seqüestros por semana e contava com grupos estruturados para atrair a vítima e lavar o dinheiro obtido por meio das extorsões. Outros dois policiais federais foram presos por envolvimento com venda de informações sigilosas da PF e com atos de corrupção praticados no exercício das atribuições de fiscalizações das empresas de vigilância privada. Os dois não fazem parte da quadrilha. A Operação Oeste encontrou indícios que apontam os possíveis mandantes da tentativa de homicídio do jornalista José Ursílio de Souza e Silva, da imprensa de Marília.