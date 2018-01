PF prende quadrilha de assaltantes de bancos na Paraíba

Pelo menos sete pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 5, na Paraíba, durante a operação Tarrafa, da Polícia Federal (PF), com apoio das polícias Rodoviárias Federal e Militar. Os acusados, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha de assaltantes de bancos, composta por 10 a 12 pessoas, que pretendia fazer vários assaltos nesta quarta no município de Alagoa Nova, na Paraíba. Segundo a PF, parte dos presos foi detido na Rodovia BR-230, no posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Café do Vento, município de Sobrado, quando se dirigia para a cidade de Campina Grande, também na Paraíba. A outra parte foi presa na cidade de Campina Grande. Foram apreendidas várias armas, farta quantidade de munição de diversos calibres, celulares, veículos entre outros. De acordo com a PF, a quadrilha já participou de diversos assaltos a bancos, casas lotéricas, postos dos correios e Telégrafos, casas comerciais e residências no Estado.