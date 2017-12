PF prende quadrilha de traficantes liderada por irmãos no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - A Polícia Federal prendeu 26 integrantes de uma rede de tráfico de drogas com ramificações no noroeste do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre, nesta terça-feira, 14. A quadrilha era comandada por três irmãos e tinha base em Santo Ângelo.

O grupo adquiria drogas em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para distribuir em cidades gaúchas como Santo Ângelo, Santiago do Boqueirão, Jaguari, São Luiz Gonzaga, Santa Maria, Novo Hamburgo e Gravataí. Durante a investigação, que começou há um ano, foram presas outras 15 pessoas e apreendidos 80 quilos de crack e cocaína e 94 quilos de maconha.