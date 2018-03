PF prende sete suspeitos de tráfico de drogas via Internet A Polícia Federal em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, prendeu sete pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas via internet nesta quarta-feira, 26. A Operação Tráfico foi deflagrada nesta manhã em conjunto com Estados Unidos e Uruguai. Foram cumpridos 10 mandados de busca em endereços ligados à rede criminosa com atuação internacional. A investigação vinha sendo realizada de forma sigilosa, em um trabalho de cooperação entre a Polícia Federal do Brasil e o Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos.